شكرا لقرائتكم نص رسالة فايلر النارية للاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الانتعاشة يعيشها فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بعد تحقيق الفريق لـ5 انتصارات متتالية سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، آخرها كان تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المواجهة، التى أقيمت بينهما على ملعب السلام والتى جاءت فى ثانى مواجهات بطولة الدورى العام.

ووجه فايلر حديثه للاعبى الأهلى بعد الفوز على الإنتاج الحربى، وأثناء استعداد الفريق لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى الثالثة عصرا، والتى تأتى فى ثالث مواجهات الفريقين فى بطولة الدورى العام.

وتعاقد الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر فى بداية الموسم، خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى، بعدما فشل فى تحقيق دورى أبطال أفريقيا والخروج المهين أمام صن داونز.

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وقال فايلر للاعبى الأهلى: "الكل له فرص متساوية فى المشاركة، فأنا لا أعتمد على تشكيل ثابت.. لا أحب عدم تقبل اللاعبين لقراراتى الفنية لأننى لاحظت ظهور علامات الغضب على وجوه بعض اللاعبين بعد استبعادهم، وهذا أمر غير مقبول، وهناك لاعبون طلبوا المشاركة بشكل صريح وهذا أيضاً أمر غير مقبول، الجميع سيشارك لأنه ببساطة الوقت ضيق والمباريات كثيرة، ولكن عليكم الاجتهاد فى التدريبات وتنفيذ المطلوب".