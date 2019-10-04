شكرا لقرائتكم المقاصة يطير إلى الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر فريق نادى مصر المقاصة اليوم الجمعة إلى الجونة، استعدادا للمواجهة المرتقبة مع الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام فى نسخته رقم 61.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الفيومى السفر مبكرا حتى لا يتعرض اللاعبون الارهاق، حيث تقام مباراة الجونة والمقاصة فى السادس من أكتوبر الجارى على ملعب فريق الجونة.

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كان الجونة والمقاصة قد تواجها فى بداية سبتمبر الماضى خلال الدورة الودية التى استضافها نادى الجونة استعدادا للموسم الجديد، حيث تغلب فريق الجونة على الفريق الفيومى بهدف نظيف ليتوج بالبطولة الودية فيما احتل المقاصة المركز الثالث.

ومن جانبه اكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فريقه لا يستحق الهزيمة امام الزمالك، والتى جاءت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى العام، وقال هويدى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمى كبير واهدر فرص سهلة بالجملة كانت كفيلة بتغيير النتيجة جذريا.

وأضاف هويدى أن المقاصة قدم عرضا طيبا وسيعود للانتصارات فى مباراته المقبلة امام الجونة للمنافسة بقوة مع الكبار مع بداية الموسم.