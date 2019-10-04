شكرا لقرائتكم الأهلى يصل أسوان لمواجهة تماسيح النيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت مدينة أسوان صباح اليوم الجمعة، لاعبى النادى الأهلي، استعداداً لمواجهة أسوان "تماسيح النيل" فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك قبل المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة من عصر غد السبت، وهى المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق فوزاً يواصل به رحلة الإنتصارات التى كان أخرا الفوز الكبير على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية لبطولة الدورى ويخوض فريق الأهلى مرانه الوحيد على ملعب أسوان عصر اليوم استعداداً للمباراة.

وجاءت قائمة الأهلى لمباراة أسوان كالتالى: محمد الشناوى، شريف إكرامى، مصطفى شوبير ومحمود وحيد، أيمن أشرف، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى، محمد هانى، على معلول واليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ وجونيور أجايى، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحى، جيرالدو.