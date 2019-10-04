شكرا لقرائتكم الزمالك مع ديسبورتيفو وسبورتنج أمام انتر كلوب بالبطولة الأفريقية لليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الزمالك ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر، فيما يلتقى سبورتنج نظيره انتر كلوب الانجولى بعد تعديل الجدول بالنسبة للفريق السكندرى.
بينما يستكمل الزمالك مبارياته بمواجهة إيتوال الكونغولى غدا السبت ومن بعده يلتقى فاب الكاميرونى يوم 8، ويختتم الدور التمهيدى يوم 9 من نفس الشهر أمام وداد سمارة المغربى.
بينما يستكمل سبورتنج مواجهاته بملاقاة رد ستار الإيفوارى يوم 5، على أن يلتقى جى اس كى الكونغولي يوم 7، وأخيرا أتليتكو الرأس الأخضر يوم 8 من نفس الشهر.
يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.
فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.
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