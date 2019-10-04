شكرا لقرائتكم صلاة استخارة تحدد مصير النحاس مع المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب في تصريحات صحفية، أن عقده مع ذئاب الجيل لم يتم تعديله بعد الترشح لتدريب المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، أو حتى مع تردد أنباء عن مفاوضات الأهلي معه قبل التعاقد مع فايلر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها ملعب السلام في الخامسة والنصف مساء غد السبت.

وقال النحاس: البعض يعتقد أنني مستمر مع المقاولون لأنني استفدت مادياً من النادي ولكن هذا لم يحدث إطلاقاً فعقدي مع المقاولون كما هو بعد ترشيحي لتدريب المنتخب أو حتى الأهلي.

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أضاف المدير الفني لذئاب الجبل: قررت الاستمرار مع المقاولون العرب لتحقيق هدفي مع الفريق بالوصول إلى المربع الذهبي وبعد صلاة الاستخارة شعرت بالراحة النفسية للتواجد مع الفريق دون أن أتعرض لأي ضغط من الإدارة.

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط في رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل في المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادي المصري بفارق الأهداف، فيما يمتلك الانتاج الحربي ثلاث نقاط فقط بعد الفوز في الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلي في الأسبوع الثاني