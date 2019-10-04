رياضة | بمساعدة «أمير مرتضى منصور» شيكابالا يتدخل لإنهاء أزمة «محمود حسن» .. الصحف العالمية تشيد بـ «محمد صلاح» منقذ «ليفربول» الشرس .. رئيس الزمالك يهاجم المدير الفني للأهلي

الموجز - إعداد - محمد علي هتاشم

انتقد رئيس نادي الزمالك، غريمه التقليدي النادي الاهلي، ومدربة السويسري رينيه فايلر، رغم تحقيقه لـ 5 انتصارات متتالية منذ توليه المهام الفنية للمارد الأحمر.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة: "الأهلي بيستعدي منظمات أجنبية ضدي، عايزين يقدموا شكوى للجنة الأولمبية الدولية".

وتابع متسائلًا: "فايلر مطلعينه السماء وقايلين عليه عالمي، هو الأهلي لعب مين أصلا ؟".

وأضاف مهاجمًا مختار مختار ونادي سموحة: "سموحة اللي كان عايز يبيع حسام حسن بملايين ملعبش قدام الأهلي، ومختار مختار من ساعة ما اتولد مكسبش الأهلي".

الصحف العالمية تشيد بمحمد صلاح

أشادت الصحف الإنجليزية بـ "محمد صلاح" بعد تألقه، وإحراز هدفين، من بينها هدف الفوز، وكتبت: "محمد صلاح وُجد ليقتل"، بعد هدفه الذى اقتنص به ثلاث نقاط للريدز، فى حملة الدفاع عن لقبه.

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بينما أكدت صحيفة "ديلى ميل" أن محمد صلاح صنع الفارق مع ليفربول بعد تسجيله هدفين فى شباك سالزبورج، مؤكدة أن هدف "أبومكة" أهدى لفريقه الفوز، بعدما كانت المباراة فى طريقها للتعادل.

صحيفة ديلى قالت أن الفرعون المصرى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى اللقاء.

وقالت صحيفة "ميرور" إن محمد صلاح نجح فى تهديد مرمى سالزبورج، خلال العديد من الكرات، وسجل هدفين، وأخمد ثورة سالزبورج الذى عاد من بعيد فى المباراة.

وأكدت صحيفة ديلى إكسبريس أنه على الرغم من اهتزاز أداء ليفربول الدفاعى، فإن «مو» كان فى الموعد، وأنقذ فريقه من تعادل مخيب وسط جماهير الريدز على ملعب أنفيلد، وأشارت أيضاً إلى أن السنغالى ساديو مانى قدم مباراة رائعة، وسجل هدفاً مميزاً خلال المباراة.

شيكابالا يتدخل لإنهاء أزمة محمود حسن

تدخل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى أزمة محمود حسن، لاعب فريق الشباب بالقلعة البيضاء، الذى تم الاستغناء عنه مؤخراً، عقب إجرائه عملية إصلاح الرباط الصليبى الأمامى والغضروف الخارجى تحت إشراف البروفيسور ماير فى ألمانيا.

وأجرى قائد الزمالك اتصالاً باللاعب للشد من أزره والتأكيد على تدخله لحل الأزمة وأنه سيساعده للتعاقد مع نادٍ آخر، كما تحدث "شيكابالا" مع أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، لإنهاء أزمة اللاعب الذى سيعود من الإصابة فى شهر يناير المقبل، مؤكداً له أنه لاعب جيد وينتظره مستقبل كبير، وأحد أبناء النادى، ويجب إحتوائه لحين تعافيه من الإصابة والاستفادة منه، مؤكداً أنه تحدث مع اللاعب وأقنعه بالتزام الصمت خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سبق وشكر مجلس الإدارة الذى تكفل بعلاجه وفقاً لجريدة الوطن .