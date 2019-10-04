«القلعة البيضاء تهتز» .. مرتضى : امنعوا تحليل التحكيم في القنوات .. سبب طرد «طارق حامد» .. عبد العال : الزمالك في خطر

الموجز - كتب - محمد علي هتاشم

تغلب فريق الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط..

ووجه رضا عبد العال نجم الزمالك السابق رسالة إلى مرتضى منصور قائلا: "الحق الزمالك يا معالي المستشار الزمالك في خطر ولابد أن تتدخل وخطأ العام الماضي مع جروس لا نريد أن يتكرر".

وتابع نجم الزمالك السابق: "50% من جمهور الزمالك هيجيله جلطة بسبب أداء مباراة المقاصة ولا نعلم ما هو قادم".

وأشار عبد العال إلى أنه يوجد لاعبين لا تستطيع ان تحمل قدميها من على الأرض، ولكن المجاملات تضع الزمالك في مأزق ولابد من وقفة قوية من المستشار مرتضى منصور وإعادة الحسابات.

مرتضى منصور: امنعوا تحليل التحكيم في القنوات

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك، رسالة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بمنع عرض اللقطات التحليلة للتحكيم عبر القنوات الفضائية.

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وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم": "إذا أردتم استمرار مسابقة الدوري بنجاح امنعوا تحليل التحكيم عبر القنوات".

وانتقد رئيس الزمالك، أحمد الشناوي الخبير التحكيمي بسبب عرضه للقطتين من مباراة المقاصة، مؤكدًا أنهما استحقا ضربتي جزاء للفريق الفيومي لم يحتسبهما الحكم محمد عادل.

سبب طرد «طارق حامد»

نشبت مشادة بين طارق حامد لاعب الزمالك و لاعب مصر المقاصة عقب انتهاء اللقاء، الذى فاز فيه الزمالك بهدف نظيف، الذى جمع بين الفريقين على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

و اندلعت المشادات بين طارق حامد ولاعب المقاصة بسبب وقوف الأخير على تسديد ركلة ثابته من خارج منطقة جزاء الأبيض، وقام طارق حامد بإبعاد الكرة، وهذا ما أدى إلى تعصب لاعب المقاصة .

وعقب انطلاق صافرة لقاء المقاصة ضد الزمالك، تراشق اللاعبين بالألفاظ و حدث حالة من الهرج والمرج داخل الملعب، وعلى الفور وجه حكم اللقاء محمد عادل، بطاقة صفراء للاعب المقاصة و بطاقة صفراء لطارق حامد وهى الثانية له وادت إلى صوله على البطاقة الحمراء .