رضا عبد العال : الزمالك في خطر!

الموجز
قال رضا عبد العال نجم الزمالك السابق ، خلال برنامجه على قناته الرسمية على موقع يوتيوب ، إن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قام بتوفير العديد من الصفقات المميزة للفريق الأبيض ولكن أين المدير الفني.
وأضاف عبد العال ، أن أداء الزمالك في المباريات السابقة غير مبشر بأن يفوز بأي بطولة، سواء محلية أو أفريقية.
ووجه رسالة إلى مرتضى منصور قائلا: "الحق الزمالك يا معالي المستشار الزمالك في خطر ولابد أن تتدخل وخطأ العام الماضي مع جروس لا نريد أن يتكرر".
وتابع : "50% من جمهور الزمالك هيجيله جلطة بسبب أداء مباراة المقاصة ولا نعلم ما هو قادم".
وأشار عبد العال إلى أنه يوجد لاعبين لا تستطيع ان تحمل قدميها من على الأرض، ولكن المجاملات تضع الزمالك في مأزق ولابد من وقفة قوية من المستشار مرتضى منصور وإعادة الحسابات.
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