نتيجة مباراة برشلونة والانتر دوري أبطال أوروبا |نهاية المباراة تعرف على النتيجة والأحداث |فوز...

مباراة برشلونة والانتر في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر الإنتر في خمس مباريات سابقة من أصل ستة في زياراته للكامب نو لمواجهة برشلونة، بينما خسر برشلونة مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات، مشاهدة مباراة برشلونة والذي سيكون ضيفاً ثقيلاً على الإنتر في عقر داره مساء الأربعاء في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت الرياض، وهي مباراة هامة شيقة ينتظرها الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة.
يلعب الفريقان اليوم بطريقة هجومية، ويأمل برشلونة أن يواصل انتصاراته عقب تعثراته الأخيرة بقيادة مدربه الفني فالفيردي أمام متصدر الدوري الإيطالي ومنافسه العنيد الإنتر، مشاهدة البث الحي المباشر الآن للمباراة العامة بين برشلونة والإنتر في دوري أبطال أوروبا، حيث تذاع المباراة على شاشة قناة beIN SPORTS الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري ابطال أوروبا.
نتيجة مباراة برشلونة والانتر
انتهت المباراة بفوز شاق لبرشلونة على الإنتر بهدفين مقابل هدف، أحرز الهدفين سواريز من خلال تمريرات من ميسي، وكان الهدفين متأخرين في شوط المباراة الثاني، بعد أن صنع الإنتر هدف التقدم في شوط المباراة الأول، ليصنع برشلونة فوزاً صعباً هو الأول له هذا الموسم في دوري الأبطال.
متابعة مباراة برشلونة والانتر
- الدقيقة 85 من زمن المباراة، هدف التقدم لبرشلونة عن طريق سواريز عقب تمريرة رائعة من ميسي لتصبح النتيجة 2-1.
- الدقيقة 58 من زمن المباراة الهدف الأول لبرشلونة عن طريق سواريز من خلال تمريره من فيدال.
- بداية شوط المباراة الثاني.
- نهاية الشوط الأول لتقدم مستحق للإنتر على برشلونة 1-0.
- الدقيقة 37 تصدي قوي من تير شتيغن لكرة رأسية من مارتينيز
- الدقيقة 33 من زمن المباراة هدف محقق للانتر عن طريق باريلا لولا تدخل سيميدو وانقاذ برشلونة من الهدف الثاني.
- الدقيقة 25 من زمن المباراة أول فرصة لميسي من خلال تسديدة انتهت في يد الحارس هندانوفيتش بلا صعوبة.
- تحسن أداء برشلونة بعد مرور قرابة النصف ساعة من بداية المباراة
- الدقيقة 3 من زمن المباراة الهدف الأول للانتر عن طريق لوتارو مارتينيز عقب انفراده بمرمى تير شتيغن