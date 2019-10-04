يوفنتوس يستقر علي تجديد عقد ماتويدي

نادي يوفتوس الإيطالي وافق علي تمديد عقد النجم الفرنسي بليز ماتويدي لإغلاق باب الشائعات الدائم حول مغادرته فريق السيدة العجوز خلال الفترة المنصرم.

ووفقاً لما نشرته موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن رئيس نادي يوفنتوس قد إستقر علي تمديد عقد الجوهرة الفرنسية بليز ماتويدي الذي سينتهي عقده في يونيو القادم.

واستطاع بليز ماتويدي فى إسترجاع ثقة مدربه ماوريسيو ساري، الذي أصر بضرورة إقناع اللاعب بالبقاء في يوفنتوس، حيث قدم ماتويدى نفسه بشكل ممتاز في تشكيلة السيدة العجوز، واستطاع أن يفرض نفسه بين نجوم الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تتفق إدارة يوفنتوس مع مينو رايولا وكيل أعمال ماتويدي خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد مستقبل اللاعب وإنهاء ملف تجديد عقده الذي سينتهي قريباً، ومن المرجح ألا يصنع الراتب السنوي، أي مشكلة في طريق استمرار عقد اللاعب الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي.