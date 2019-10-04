صحيفة ماركا الإسباية رفضت قتل تيبو كورتوا بعد سقوط ريال مدريد

صحيفة ماركا الإسبانية رفضت أن تحمل النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد تهمة عدم تحمله للمسئولية بشكل منفرد، بعد التعادل المذل ضد كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-2 في الذي جمع بين الفريقين أول أمس الثلاثاء بإستاد “سانتياجو برنابيو” معلب النادي الملكي خلال مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه علي الرغم من المستوى الضعيف الذي يقدمه تيبو كورتوا حارس عرين ريال مدريد في لقاء ريال مدريد أمام كلوب بروج، إلا إن هناك بعض من اللاعبين يشاركون الحارس البلجيكي تحمل مسئولية الأخطاء والفشل في تحقيق أول فوز لهم في دوري أبطال أوروبا بعد أن هزم في أول مباراة أمام باريس بنتيجة 3-1، إما في اللقاء الثاني انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 ضد كلوب بروج.

وأشارت الصحيفة أن هناك عدداً من لاعبي ريال مدريد بمستوى غير لائق بأسم الملكي في المباراة، ويأتي علي رأسهم: لوكا مودريتش وسيرجيو راموس قائد الريال وإيدين هازارد ودانى كارفخال ورافاييل فاران.