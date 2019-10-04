يورجن كلوب: فاردى قادر على تمزيق دفاع ليفربول

ذكر الألماني مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن نجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، قادر علي تمزيق دفاع فريقه في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، بعد غد السبت، علي ملعب الأنفيلد في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وقد صرح كلوب للصحفيين: “أنا متأكد من بريندان رودجرز يركز في أننا لو قدمنا ما قدمنها في لقاء سالزبورج النمساوي كما فعلنا، سيستطيع جيمي فاردي الانفراد بالحارس 5 مرات، متابعاً أن “نجم ليستر سيتي، كريستيان فوكس كان متواجد لتحليل اللقاء، وكل اللاعبين مجتمعون علي الأرائك يشاهدون اللقاء، لذا فهناك تحضير مختلف لهذه المباراة”.

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وقد أشار كلوب إلي أن “صاحب المركز الأول” بالدوري الإنجليزي يلزم عليه التعلم من أخطائه السابقة سريعاً، مع تحضيراته للقاء ليستر سيتى صاحب المركز الثالث الذي يستطيع من تحقيق نتائج مثيرة للاندهاش مع رودجرز، حيث فاز في 4 مناسبات، واستطاع التعادل مرتين بسبع لقاءت بالدوري هذا الموسم.

وتابع كلوب: “سنتحسن لكن يجب أن نتعلم سريعاً، وليس هذا الأمر جديداً علينا بالكامل لكنها في المعتاد احدي أسباب قوتنا، غير أنه لسبب ما لم نقدم ذلك، يشترط علينا المحاولة مجدداً، وتقديم شخصيتنا”.