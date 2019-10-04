نتيجة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا |نهاية المباراة ليفربول 4-3

مباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم، حيث تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام العاشرة مساءاً من مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت القاهرة، والمباراة مذاعة على شاشة قناة beIN SPORTS HD2، الآن مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ على الإنترنت بجودة عالية دون تقطيع صورة واضحة.

مباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم من أهم مباريات الدوري الأوروبي وهي احدى لقاءات مرحلة المجموعات، والتي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، يسعى الفريقان في مبارة اليوم في إطار منافسة قوية للفوز مع متابعة حية متواصلة لتفاصيل اللقاء أولاً بأولـ حيث يستضيف ليفربول سالزبورغ اليوم على أرضه.

نتيجة مباراة ليفربول وسالزبورغ

انتهت المباراة بفوز ليفربول على ضيفه ريد بول سالزبورغ بأربع أهداف مقابل ثلاث، حيث أقيمت المباراة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف ليفربول كلا من السنغالي ساديو مانيه والاسكتلندي أندرو روبرتسون والمصري محمد صلاح أحرز هدفين، بينما سجل أهداف سالزبورغ كلا من الكوري هوانغ دي تشان والياباني تاكومي مينامينو والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وعن ترتيب الفرق في المجموعة فيحتل نابولي المركز الأول برصيد 4 نقاط والمركز الثاني لسالزبورغ برصيد 3 نقاط والمركز الثالث لليفربول والمركز الأخير لخينك.

متابعة مباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم