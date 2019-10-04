رباعية نظيفة يعود بها الأهلي للمحليات نتيجة وملخص مباراة الاهلي والانتاج الحربي فى الجولة الثانية من الدورى المصري تستكمل مباريات الأسبوع الثانى من الدورى المصرى يوم الأربعاء 2/10/2019، ويستضيف النادى الأهلى منافسه الانتاج الحربى على ملعب السلام، ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز واستمرار نجاحاته مع المدير الفنى الجديد، فيما يطمح الانتاج فى حسم الانتصار لصالحه.

ويحل النادى الأهلى فى المركز السابع برصيد 3 نقاط من خوض لقاء وحيد فقط حقق به الفوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0، وكان الأهلى قد نجح فى التأهل لدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا بعدما عبر عقبة فريق كانو سبورت والتغلب عليه بنتيجة 6-0 فى مجموع لقائى الذهاب والإياب.

ويحل فريق الانتاج الحربى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط من الفوز فى لقاء الجولة الأولى على الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة فريق نادى مصر بثلاثية نظيفة.

كما يذكر أنه سيتم نقل اللقاء على الهواء مباشرة على قنوات أون سبورت وتايم سبورت، بالاضافة لاستوديو تحليلى كبير خاص للتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة.

نتيجة واهداف مباراة الأهلي والانتاج الحربي

بداية الشوط الأول

جوووووووووووووووووووول رمضان صبحي

يسجل الهدف الأول في الدقيقة ٢٥

الدقيقة 30 من الشوط الأول

الاهلي 1 – الانتاج الحربي 0

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بداية الشوط الثاني

#الاهلي الانتاج الحربي #يلا_يا_اهلي

#الاهلي 1 – الانتاج الحربي 0

جوووووووووووووووووووووووول حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للأهلي

الاهلي 2 – الانتاج الحربي 0

والهدف الثالث للأهلى سجله جونيور اجاي

الاهلي 3 – الانتاج الحربي 0

الدقيقه 87 وليد سليمان يسجل الهدف الرابع

تشكيل الاهلي للقاء اليوم : محمد الشناوي محمد هاني – ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول حمدي فتحي – عمرو السولية الشحات – مجدي “قفشة” – رمضان صبحي جونيور أجايي