ملخص واحداث مباراة الاهلي والانتاج الحربي اليوم الأربعاء 2-10-2019 فى الأسبوع الثانى من الدورى المصري يخوض النادى الأهلى مباراة الجولة الثانية من الدورى المصرى موسم 2019/2020، ويأمل الشياطين الحمر فى تحقيق الفوز بالمباراة المرتقبة، كما يسعى المارد الأحمر فى استمرار تحقيق انتصاراته مع المدير الفنى الجديد رينيه فايلر ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ويطمح الأهلى فى تقديم المزيد من المستوى الجيد والمميز من أجل إرضاء الجماهير العاشقة للفريق.

يلعب فريق الانتاج الحربى مباراته الثانية بالدورى المصرى بالموسم الجديد، ويأمل الانتاج الحربى فى تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار نحو القمة، كما يسعى الفريق فى حصد نقاط اللقاء الصعب والمرتقب من أجل تصدر جدول الترتيب ولو مؤقتا وفرض هيمنته على البطل، ويطمج الانتاج فى تقديم مستوى مميز خصوصا بعدما تعاقد مع العديد من الصفقات المميزة فى الفترة الماضية.

تبدء مباراة الأهلى والانتاج الحربى فى الأسبوع الثانى من الدورى المصرى يوم الأربعا 2/10/2019، وتنطلق صافرة المباراة فى الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة التاسعة بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة السادسة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

نتيجة واهداف مباراة الأهلي والانتاج الحربي

بداية الشوط الأول جوووووووووووووووووووول رمضان صبحي يسجل الهدف الأول في الدقيقة ٢٥ الدقيقة 30 من الشوط الأول الاهلي 1 – الانتاج الحربي 0

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