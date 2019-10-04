اتحاد السلة يطلق اسم “محمود أحمد على” على كأس السوبر بين الزمالك والجزيرة

أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، عن قراره بشأن إطلاق اسم اللواء الراحل محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق على كأس السوبر المصري لموسم 2018 – 2019 والذى سينطلق اعتبارا من يوم غد الاثنين بلقاء الزمالك والجزيرة.

يشار الى ان اتحاد السلة قد أقام حفل تأبين لمحمود أحمد على داخل مقر اللجنة الأولمبية، لما قدمه الراحل بها خلال فترة عمله وانه يعد واحدا من رموز اللجنة الأوليمبية، وتم التأبين بحضور رموز اللعبة من الأولمبية والاتحاد.

وفي سياق متصل قرر اتحاد السلة تكريم مدحت وردة أسطورة اللعبة على هامش مباراة السوبر التي ستجمع بين فريق الزمالك والجزيرة.

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يذكر أن الزمالك قد استطاع من الفوز بلقب الدوري عقب تغلبه على فريق الجزيرة، بالمباراة الفاصلة في الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2)، بينما استطاع فريق الجزيرة التتويج بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.