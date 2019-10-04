شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يطير إلى الجونة استعداداً للجولة الثالثة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة اليوم الجمعة إلى الجونة استعدادا للمواجهة المرتقبة مع الفريق الساحلى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام فى نسخته رقم 61.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الفيومى السفر مبكرا حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق، حيث تقام مباراة الجونة والمقاصة فى السادس من أكتوبر الجارى على ملعب فريق الجونة.

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كان الجونة والمقاصة قد تواجها فى بداية سبتمبر الماضى خلال الدورة الودية التى استضافها نادى الجونة استعدادا للموسم الجديد، حيث تغلب فريق الجونة على الفريق الفيومى بهدف نظيف ليتوج بالبطولة الودية فيما احتل المقاصة المركز الثالث.

ومن جانبه أكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك، والتى جاءت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى العام، وقال هويدى إن فريقه تعرض لظلم تحكيمى كبير وأهدر فرصا سهلة بالجملة كانت كفيلة بتغيير النتيجة جذريا.

وأضاف هويدى أن المقاصة قدم عرضا طيبا وسيعود للانتصارات فى مباراته المقبلة أمام الجونة للمنافسة بقوة مع الكبار مع بداية الموسم.