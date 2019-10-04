شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور لـ سوبر كورة: ابنى بيتعرض لمؤامرة.. وابن شقيقى حكم دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام خزائن أسراره ورد على كل الانتقادات، التى طالت اللجنة خلال الأيام الماضية، والتى تسببت فى حالة من البلبلة داخل أسرة التحكيم المصرى وعلى رأسها حالة الغضب العارم، بسبب القائمة الدولية بين الحكام سواء الدوليين أو المرشحين للقائمة الدولية.

ولم تعلن اللجنة بشكل رسمى عن الطريقة التى قامت خلالها بإعداد قائمة اللاعبين الدوليين، وذلك بسبب ترتيب الحكام الدوليين، بالإضافة إلى اتهام البعض لرئيس لجنة الحكام بمجاملة ابنه خالد جمال الغندور وعقد 3 اختبارات كوبر فى شهر واحد فقط رسب فيهم قبل أن ينجح فى الرابع ومنحه فى اليوم التالى إدارة مباراة منتخب الشباب وعمان الأسبوع الماضى، بخلاف اختيار أحمد الغندور أفضل حكم بالجولة الأولى بالرغم من إجماع الحكام على طارق مجدى ما جعل نجل شقيقه يحصل على مكافأة مالية.

لمتابعة حوار جمال الغندور اضغط هنا