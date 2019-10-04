شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" أهلى فايلر .."مُسجل إبداع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 5 مباريات قادها السويسرى رينيه فايلر لفريق الكرة بالنادى الأهلى، صنع المدرب الشاب بداية موفقة للغاية مع جماهير الفانلة الحمراء التى لقبت الفريق فى شكله الجديد بـ"المبدع" الذى لايهتم فقط بالفوز ولكن بالكرة الجميلة وإعادة إكتشاف النجوم .

رينيه فايلر، قاد الأهلي في 5 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي المؤجل من الموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد وأخيراً عزف لحن الابداع أمام الانتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدوري.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100 % ، لعب 5 فاز فى 5 ولم يتعادل أو يخسر ، سجل 14 أهداف وتلقت شباكه هدفين، خرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات .

وتعاقد الأهلى تعاقد مع فايلر بعد إقالة الأوروجويانى لاسارتى فى صفقة كانت مجهولة بالنسبة لجماهير الأهلى ولكن نجح المدرب السويسرى فى تقديم أوراق اعتماده بقوة خاصة مع النتائج والعروض المميزة التى يقدمها الفريق الأحمر تحت قيادته يومًا تلو الآخر .

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المدرب السويسرى



فايلر لديه تحديات صعبة تنتظره مع الاهلى



فايلر يبدأ رحلة من التألق مع الاهلى



فايلر يحتفل



مدرب الاهلى الشاب