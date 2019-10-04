شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع ديسبورتيفو وسبورتنج أمام إنتر كلوب بالبطولة الأفريقية بعد تعديل الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ، اليوم الجمعة، منافسات بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد التى تستضيفها الرأس الأخضر، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجارى، بمشاركة ناديى الزمالك وسبورتنج من مصر.

ويبدأ اليوم الزمالك مبارياته بمواجهة ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر، فيما يلتقى سبورتنج نظيره انتر كلوب الأنجولى بعد تعديل الجدول بالنسبة للفريق السكندرى.

بينما يستكمل الزمالك مبارياته بمواجهة إيتوال الكونغولى غدا السبت، ومن بعده يلتقى فاب الكاميرونى يوم 8، ويختتم الدور التمهيدى يوم 9 من نفس الشهر أمام وداد سمارة المغربى.

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بينما يستكمل سبورتنج مواجهاته بملاقاة رد ستار الإيفوارى يوم 5، على أن يلتقى جى اس كى الكونغولى يوم 7، وأخيرا أتليتكو الرأس الأخضر يوم 8 من نفس الشهر.

يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.