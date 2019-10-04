وصول لاعبى الأهلى إلى أسوان استعداداً لمواجهة تماسيح النيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل لاعبو النادى الأهلى إلى مدينة أسوان استعداداً لمواجهة تماسيح النيل فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى ستجمع الفريقين فى الثالثة عصر غد، وهى المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق فوزاً يواصل به رحلة الانتصارات التى كان آخرها الفوز الكبير على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية لبطولة الدورى. ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع فيس بوك صوراً من وصول اللاعبين إلى مدينة أسوان. Advertisements ويخوض فريق الكرة بالأهلى مرانه الوحيد على ملعب أسوان عصر اليوم الجمعة. وشهدت قائمة الأهلى لمباراة أسوان عودة أحمد الشيخ واليو ديانج وتضم القائمة محمد الشناوى، شريف إكرامى، مصطفى شوبير ومحمود وحيد، أيمن أشرف، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى، محمد هانى، على معلول، واليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "أفشة"، حسام عاشور، أحمد الشيخ وجونيور أجايى، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحى، جيرالدو.

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