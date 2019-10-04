شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج إنبى فى افتتاح الجولة الثالثة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام حيث يستضيف سموحة نظيره إنبى على ستاد الاسكندرية فى تمام الثامنة مساءاً بمواجهة مثيرة يدخلها الفريقين بحثاً عن تحقيق أول فوز لهما بمسابقة الدوري العام.

وخسر سموحة من الأهلى فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى الجولة الثانية للمسابقة بينما خسر إنبى من بيراميدز بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الأفتتاحية للإيجبيشن ليج ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى إطار مباريات الجولة الثانية .

ومن جانبه طالب حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبى فريقه بحصد النقاط الثلاث للمباراة لاكتساب دفعة معنوية هائلة تساعدهم على تحقيق هدفهم فى المسابقة بإنهاؤها فى المربع الذهبى كما حذر لاعبيه من خطورة الاستهانة قدرات فريق انبى لاسيما أن أداء الفريق البترولى فى تصاعد مستمر بحسب تعبيره مشدداً على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى للتسجيل المبكر والابتعاد عن زيادة الضغوط أثناء اللقاء .

فيما قال على ماهر المدير الفنى لأنبى للاعبيه جميع المباريات فى الدوري صعبة و لا بد أن ندخلها بتركيز كامل فى كل لقاء بشكل منفصل، مشدداً على ضرورة الالتزام الدفاعى ومنع الفرق المنافسة من الوصول لمرمى البترولى بسهولة بشكل يهدر طاقات الفريق الهجومية بأخطاء ساذجة تزيد من صعوبة المباريات.