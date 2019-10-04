حوار.. مدرب أسوان: فوز الأهلي يصعب مهمتنا.. وسنقاتل للبقاء بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - حاوره- عبدالرحمن طارق:

تمكن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان، من التعادل مع فريق مصر بالمباراة الماضية والحصول على أول نقطة هذا الموسم بعد صعوده حديثا للدوري الممتاز، خاصة بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة بالجولة الأولى (3-2).

ويستضيف أسوان غدا السبت فريق الأهلي حامل لقب الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وحرص الخليج 365 على محاورة عبدالعاطي لمعرفة آخر استعدادات أسوان للمباراة ورأيه في قرعة أمم إفريقيا للشباب وبطولة الدوري هذا الموسم..

- ما آخر استعدادات أسوان لمباراة الأهلي؟

نخوض المران اليومي، جميع اللاعبين متحمسون لمباراة الأهلي، نسعى لتقديم نتيجة إيجابية أمام الأحمر.

- فوز الأهلي الأخير على الإنتاج يصعب المهمة عليك؟

بالطبع، الأهلي أصبح يمتلك فريقين على أعلى مستوى ونجح في تدعيم صفوفه بشكل مميز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتمكن من الفوز على فريق الإنتاج "المنظم"،وبالتالي ستكون المباراة في غاية الصعوبة، وتحدثت مع اللاعبين ورفعت عنهم أي ضغوط من نتيجة المباراة، سأتحمل أي شيء.

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- ما طموح أسوان في الدوري هذا الموسم؟

طموحنا هو البقاء في المقام الأول، وتقديم أداء جيد في المباريات والنتائج في علم الغيب، لكن ما علينا أن نفعله هو بذل مجهود كبير في الفترة الحالية وفي المباريات.

- هل مواجهة الأهلي مبكرا شيء جيد من وجهه نظرك؟

كنت أتمنى ألا أواجه الأهلي في الوقت الحالي لكي ينال اللاعبون ثقة في الدوري، خاصةً أن هناك لاعبين سنة أولى دوري ممتاز، ولكن أتمنى أن يكون هذا شيء إيجابي ودافع لدى اللاعبين لتقديم أنفسهم للجميع.

- ما رأيك في دوري هذا الموسم بعد أول جولتين؟

دوري مختلف عن أي موسم ماضي، جميع الفرق تسعى لتحقيق الفوز ولا ينظرون لاسم الفريق المنافس، الجميع يريد البقاء وجمع النقاط من بداية المسابقة وأتوقع أن يكون في غاية الصعوبة.

- ما رأيك في قرعة أمم إفريقيا للشباب وحظوظ منتخب مصر؟

القرعة وضعت منتخبنا في مجموعة صعبة جدا، ولكن الميزة في هذا المنتخب أن جميع اللاعبين نجوم في فريقهم ويلعبون بشكل أساسي، بالإضافة إلى قوة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، خاصة وأنه مر بهذه الظروف عام 2004.

- ما الذي تخشاه في المنتخب ونصحيتك للاعبين؟

أخشى أن يتحمل اللاعبون مسؤولية خروج المنتخب الأول من أمم إفريقيا الماضية مبكرًا وشحنهم لتحقيق اللقب، وذلك يسبب ضغطا سلبيا ونفسيا عليهم، نصيحتي لهم أن يلعبوا بلا ضغوط لكي يصنعوا تاريخا لهم ولبلدهم في الفترة المقبلة.