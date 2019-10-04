شوقي غريب: جاهزون لأى منافس.. وسنقاتل للتأهل للأوليمبياد

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى جاهزية الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، رغم صعوبة المجموعة.

ويتطلع المنتخب الأولمبى لتحقيق التأهل لمنافسات كرة القدم فى أولمبياد طوكيو 2020، والعودة للمحفل العالمى الذى غاب عنه منذ أولمبياد لندن 2010، من خلال احتلال احد المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة الأفريقية.

وأسفرت القرعة التى أقيمت أمس الأول بالإسكندرية، عن وقوع منتخبنا فى مجموعة قوية بجانب الكاميرون وغانا ومالي، ويبدأ مشواره فى البطولة يوم 8 نوفمبر بلقاء

مالي.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا، مما ينذر بمنافسة شرسة على أرض الفراعنة على تذاكر التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وأكد شوقى غريب، أن جميع المباريات فى البطولة ستكون صعبة وهو يعلم ذلك حتى قبل القرعة، لأن الكرة الإفريقية تطورت كثيرا، فالقارة أصبحت تمتلئ بالعديد من المواهب الشابة القادرة على تحقيق النجاحات.

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ويبحث الجيل الحالى عن إعادة مصر للأولمبياد بقيادة المدير الفنى شوقى غريب فى ظل وجود العديد من اللاعبين الموهوبين

على رأسهم رمضان صبحى وصلاح محسن نجمى الأهلي، وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك.

من جانبه قال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، إن مصر فى تحدٍ جديد بعد استضافة أمم أفريقيا للكبار وتحقيق نجاح باهر فى التنظيم.

ووجه الجناينى الشكر لمسئولى الدولة والاتحاد الإفريقى على ثقتهم فى مصر على تنظيم بطولة كبيرة مثل أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال محمد شوقي، المدرب المساعد فى الجهاز الفنى للفراعنة «سنستعد بشكل جيد للبطولة من خلال دراسة المنافسين بشكل جيد، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الذى يليق ويسمح لهم الظهور بتقديم أنفسهم للجماهير بطريقة جيدة».