بحثًا عن أول انتصار.. سموحة وإنبي في الجولة الثالثة بالدوري

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدوري الممتاز، بمواجهة قوية بين سموحة ونظيره إنبى على ستاد الاسكندرية فى تمام الثامنة مساء بمواجهة مثيرة.
ويدخل الفريقان المباراة في رحلة البحث عن تحقيق أول فوز لهمابمسابقة الدوري الممتاز بالموسم الحالي.
كان سموحة قد خسر من الأهلى فى الجولة الأولى بالدوري ثم تعادل مع المقاولون العرب فى الجولة الثانية للمسابقة بينما خسر إنبىمن بيراميدز بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الأفتتاحية للإيجبيشن ليج ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى إطار مباريات الجولة الثانية .
يذكر أن سموحة يدخل المباراة محتلا المركز الثالث عشر بنقط وحيدة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع عشر بنفس عدد النقاط.
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