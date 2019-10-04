لجنة الحكام ترفض إيقاف جهاد جريشة بعد أزمة لقاء الإسماعيلي والمصري

رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، بعد أزمة لقاء الإسماعيلي والمصري في الجولة الثانية للدوري. لقاء الإسماعيلي والمصري في الجولة الثانية للدوري. اعترض الإسماعيلي على احتساب جريشة ركلتي جزاء لصالح المصري، إلا أن لجنة الحكام رأت أن جريشة لم يرتكب أخطاءً مؤثرة في نتيجة اللقاء.

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