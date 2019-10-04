المنتخب الأوليمبي يتلقى عرضًا لمواجهة كوت ديفوار ودياً

تلقى المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، عرضا من منتخب كوت ديفوار لمواجهة الفراعنة وديا خلال أكتوبر الجاري. ويسعى الجهاز الفني لخوض مباراتين وديتين في ستاد القاهرة الدولي خلال فترة التوقف الدولي المقرر لها من 7 ل15 أكتوبر الجاري. من 7 ل15 أكتوبر الجاري. ويستعد المنتخب لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث وقع الفراعنة في حجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا.

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