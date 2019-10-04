رئيس نادي أسوان: إذاعة مباراة الأهلي على البث الأرضي فقط

أعلن اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها عصر السبت المقبل، على القنوات الأرضية فقط.

وأشار سليمان أنه لم يتم الاتفاق مع بشكل نهائي مع الشركة الراعية حتى الآن بخصوص البث الفضائي.

ويستضيف أسوان النادي الأهلي في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة

على القنوات الأرضية فقط.وأشار سليمان أنه لم يتم الاتفاق مع بشكل نهائي مع الشركة الراعية حتى الآن بخصوص البث الفضائي.ويستضيف أسوان النادي الأهلي في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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