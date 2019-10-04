"شباب ناصر" آخر لقاءات "الفيوم" الودية استعدادًا للدوري ب

يواصل الفريق الأول لكره القدم بنادى الفيوم استعداداته لمباريات الدوري الممتاز ب والتي سوف تنطلق يوم الاحد 20 أكتوبر الحالي ويلتقى الفيوم فى الاسبوع الاول مع فريق الالمونيوم على ملعب الاسيوطى لعدم الانتهاء من تطوير ستادالفيوم.
وصرح خالد محمود المدير الادارى ان الفريق تحت قيادة الكابتن محمد محسن ابو جريشة المدير الفنى سوف يقيم معسكرا بالأسيوطي لمده 3 ايام من الجمعه 11 اكتوبرحتي الاثنين 14 اكتوبر وخلالها سوف يختتم لقاءاته الوديه بلقاء فريق شباب ناصر بالفيوم للاطمئنان علي اللاعبين قبل اول مباراه في الدوري امام الالمنيوم.
واكد المديرالادارى ان صفوف الفريق مكتمله بدون اصابات ويغييب احمد تيمور للايقاف اول مباراه في الدوري لحصوله علي الانذار الثالث اخر مباراه الموسم الماضي.
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