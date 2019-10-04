رياضة | كورتوا يوجه رسالة قوية لمنتقديه

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لم يبدأ كورتوا موسمه الثاني في ريال مدريد بالطريقة المثالية ، لكنه لا يزال واثقًا من أنه سيرتد قريبًا من النقد الذي تلقاه.

تقترن العروض البلجيكية دون المستوى بالتهاب المعدة والأمعاء ، مما جعله يفقد ثلاثة كيلوغرامات في غضون ساعات. ومع ذلك ، يدرك كورتوا ما يعنيه كونه حارس المرمى الأول في نادي مثل لوس بلانكوس.

وقال كورتوا لصحيفة الماركاالاسبانية: "إذا كنت تريد أن تكون حارس مرمى ريال مدريد ، فعليك أن تقبل هذا الضغط".

يعلم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أنه لم يحقق بعد إمكاناته ، لكنه لا يعذب نفسه بالأفكار وماذا لو فيما يتعلق بالأهداف التي اعترف بها، الآن كورتوا حريص على مواجهة الموقف باحتراف ، بهدف استعادة شكله خلال الدورة.

في موسمه الأول في ريال مدريد ، كان عليه التنافس مع كيلور نافاس على المكان بين العصي في معركة كان من الصعب الفوز فيها بسبب شعبية الأخير بين الجماهير.

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كان البلجيكي قد واجه في السابق وضعا مماثلا عندما تمكن من تحويل نفسه إلى رقم تشيلسي متقدما على بيتر تشيك بعد وضعه في المعدة ، وضع كورتوا على أيدي متخصصين لوضع نظامه الغذائي ، ومساعدته على تحسين حالته البدنية وتجنب حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل.

إنه يتابع الآن عملية الاسترداد ، التي تهدف إلى الظهور في مباراة السبت ضد غرناطة ، ولكن على الرغم من أن اختباراته الطبية الأخيرة كانت مناسبة ، فإنه ليس من المتوقع أن يكون جزءًا من التشكيلة الأساسية.

كرس كورتوا نفسه لمساعدة زملائه في الفريق ومدربه ، ووضع الفريق ومعجبيهم فوق كل شيء.

أوضح زيدان أنه حارس مرمى الفريق الأول ، بينما يثق هو وزملاؤه في جودته ، وهو ما يوضحه في كل دورة تدريبية.

يحرص اللاعب الدولي البلجيكي على العمل والمطالبة بنظامه الغذائي والاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى بينما يفوز بالبطولات ويفعل ما يفعله بشكل أفضل: إحداث فرق بين العصي.

