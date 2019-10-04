رياضة | عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان 4 لاعبين في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان 4 لاعبين في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، مهددا بفقدان جهود 4 لاعبين في قمة الأهلي المقرر لها 19 أكتوبر المقبل .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 19 أكتوبر في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وبات الثنائي محمود عبد العزيز "زيزو" ومحمد عبد الغني، مهددان بالغياب بسبب الإصابة، حيث تعرض زيزو لإصابة في مباراة المقاصة بالأمس بسبب كدمة قوية في الركبة، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لإشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة، بينما تجددت إصابة عبد الغني حيث أشتكى من العضلة الخلفية مجدداً عقب مباراة المقاصة.

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ويواجه طارق حامد خطر الإيقاف بسبب طرده في مباراة الأمس، عقب دخوله في مشادة مع حسني فتحي لاعب المقاصة.

كما يغيب محمود جنش الذي لا يزال يواصل التأهيل بعد إصابته التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نجوم أف سي مصر يوم الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

