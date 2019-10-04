الامارات | الإيطالي ماركيزيو تلقى عرض من الإمارات وقرار اعتزاله نهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي ماركيزيو تلقى عرض من الإمارات وقرار اعتزاله نهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوسط الايطالي كلاوديو ماركيزيو المتوج مع فريق يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي 7 مرات، أنه كان قد تلقى عروض للاستمرار في الملاعب من بينها عرض من الإمارات والصين وأمريكا لكن قرار اعتزاله اللعب نهائيا عن سن 33 عاما نهائي ولا رجعة فيه وأنه سيكرس وقته لعائلته بدلاً من الاستمرار في الملاعب.

وقال ماركيزيو الذي لعب الموسم الماضي مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي في تصريحات صحافية نقلتها "الينترا نيوز" الامريكية: "لقد تلقيت عروض للاستمرار في الملاعب من قارات مختلفة ولكن أنا لا أعرف ماذا سأفعل فأنا بدأت الآن مسار جديد في حياتي، في الوقت الحالي سأكرس الوقت لعائلتي ".

وبدأ ماركيزيو مسيرته مع يوفنتوس في سن 7 أعوام وخاض مباراته الأولى مع "البيانكونيري" في الدرجة الأولى عام 2006 واستمر معه 12 موسما بينها واحد لعبه على سبيل الإعارة مع إمبولي (2007-2008)، وخاض نحو 400 مباراة بألوان يوفنتوس، وتوج معه بسبعة ألقاب في الدوري وأربعة في الكأس.