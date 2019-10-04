شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يكشف عن اللاعبين المحليين لمعسكر بتسوانا الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى يوم الأحد أسماء اللاعبين المحليين لمعسكر مباراة بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

من المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا بعدما سبق وأعلن اختيار 4 محترفين هم محمود تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا.

ويخوض المنتخبان الأول والأولمبى معسكرا مغلقا فى نفس التوقيت وتحديدا فى الفترة من 7 حتى 15 اكتوبر، إلا أن المنتخب الأولمبى مقبل على بطولة أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد.

Advertisements

رحب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بانضمام مصطفى محمد وصلاح محسن لاعبى الزمالك والأهلى على الترتيب لمعسكر المنتخب الأولمبى خلال شهر أكتوبر الجارى.

ويرغب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى فى الاحتفاظ بالقوة الضاربة فى صفوف فريقه فى المعسكر قبل الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

سبق ووافق حسام البدرى على انضمام رمضان صبحى لاعب الأهلى للمنتخب الأولمبى فى المعسكر المقبل ، خاصة وأن اللاعب من القوام الأساسى للمنتخب الأولمبى.