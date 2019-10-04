محسن صالح للمدير الفني للأهلي : مستر فايلر وريهم الوش التاني

الموجز
قام محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق بتوجيه رسالة لـ "رينيه فايلر" المدير الفني لفريق الأهلي خاصة عقب فوز الفريق أول أمس أمام الإنتاج الحربي بـ 4 أهداف في إطار مباريات الدوري الممتاز.
وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :"(مستر فايلر وريهم الوش التاني) بعد هدف رمضان الاول ٢٥ق أضاع فرصة٣٤ق وأخرى ٤٢ق تبعه اجايي٤٣ق واخيرة لرمضان نهاية الشوط الأول.
ولم نشاهد لفايلر ردة فعل غاضبة في لقطة واحدة.علما بان الانتاج اضاع فرصه ٣٩ق كان من الممكن أن تقلب النتيجة وتؤثر سلبا على الحالة النفسيه والذهنيه للفريق.
وأضاف : "اذا لم تعاقب ابنك على أخطائه اولا بأول سيتعود واذا تسامحت معه دائما سيتمادى وفي النهاية ستكون الأسرة وأقصد الكيان هو الخاسر..وفي كرة القدم عندما تضيّع فربما تستقبل..والتحول لا يحدث فقط في النتيجة من اخطاء فردية وتكتيكيه ولكن ايضا بسبب انهيار المعنويات هنا وارتفاعها هناك! "
وحقق فريق الأهلي الفوز أول أمس أمام الانتاج الحربي في إطار مباريات الدوري الممتاز
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