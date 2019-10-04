شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع هام لمجلس الأهلى اليوم وافتتاح البوابات الجديدة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الجمعه بوابات النادى العملاقة بفرع مدينه نصر بعد الإنتهاء من أعمال انشائها والتى تبرز شخصية الأهلى وسوف يتم تعميمها كنموذج أساسي على كافة بوابات النادى سواء فى مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس ويعكس تصميم البوابات الجديدة شخصية الأهلى من خلال التركيز على اللون الأحمر وكذلك النسر الذى يمثل شعار النادى وهو الآمر الذى تم مراعاته عند عملية التصميم وتضم البوابات الجديدة مداخل الكترونية حيث يتم دخول الأعضاء من خلال كارنيه العضوية ولن يسمح للاعضاء الموقوفين بالدخول وسوف تمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة وتتيح البوابات الجديدة ميزة أخرى تتعلق بالعملية الإحصائية والتسويقيه من خلال معرفة عدد الأعضاء المترددين على النادى على مدار العام وهو الآمر الذى يمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهه أى تدفقات فى عدد الأعضاء المترددين على النادى .

ويسبق حفل الافتتاح اجتماع هام للمجلس في الثانية ظهراً بفرع مدينة نصر سيتم خلاله مناقشة عدة ملفات يأتي في مقدمتها ردود الأفعال والتداعيات الخاصة بأزمة رئيس الزمالك بعدما أعلن الأهلى رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادى الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية .

و قرر النادى تصعيد الموقف لكل الجهات المعنية فى الدولة للاضطلاع كل بمسئولياته فى هذه الظروف الحرجة لاسيما أن النادى ترفع كثيرًا فى الرد رغبة منه فى التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، قام النادي بإرسال خطابات رسمية تحمل شكوى لعدة جهات رسمية من أجل الدفاع عن حقوق النادي وإتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التجاوزات، ويترقّب المجلس الأهلاوي نتيجة هذه الخطابات تمهيداً لاتخاذ الخطوة التالية التي قد يكون من بينها التصعيد للجنة الأولمبية الدولية.