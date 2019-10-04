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شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق المصرية الأكثر تتويجا ببطولة أفريقيا لـ"أندية اليد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فريقا الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد فى النسخة التى ستنطلق الجمعة المقبلة بالرأس الأخضر، وسط طموح كلا الناديين فى زيادة رصيد مصر من حيث عدد البطولات .
وتسيطر الأندية المصرية على ألقاب هذه البطولة برصيد 17 بطولة، حيث حصد الزمالك اللقب 11 مرة من قبل أعوام ، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1986 ، 1991 ، 2001 ، 2002 ، 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018 .
بينما حقق الأهلى اللقب 5 مرات من قبل، أعوام كلا من ، 1985 ، 1993 ، 1994 ، 2012 ، 2016 ، بينما حصل نادى بورسعيد على اللقب عام 1990 .
تأتى الجزائر فى المرتبة الثانية برصيد 13 لقب ، حيث يسعى الفريق الأبيض أن يصبح الأكثر تتويجا باللقب الـ 12 فى تاريخه فى ظل تساويه مع مولودية الجزائر حتى الأن ، بينما يطمح الفريق السكندرى أن يحصد اللقب الأول على صعيد أندية الإسكندرية.
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