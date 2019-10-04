شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد اليوم لنادى مصر بدون راحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الصربى ميلوتين سيريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية بعد مواجهة مصر المقاصة، فى المباراة التى جمعتهما أمس الخميس، على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز ، ليرفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد وأمس على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفضل المدرب الصربى خوض الزمالك لتدريباته الجماعية بشكل طبيعى مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، والاستعداد بقوة لمواجهة نادى مصر فى المباراة المقرر لها يوم الأحد فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبون الأساسيين تدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد، على أن يقوم البدلاء والذين لم يشاركوا أمام المقاصة بخوض تقسيمة لتجهيزهم جميعًا.