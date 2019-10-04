رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 4 / 10 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 4 / 10 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 4 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة مارسيليا في الدوري الفرنسي، ومواجهة سموحة ضد إنبي في بطولة الدوري المصري، والاتحاد ضد الحزم في الدوري السعودي، وبني ياس والوحدة في الدوري الإماراتي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثالثة"

سموحة x إنبي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الثامنة"

ريال بيتيس x إيبار، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة السابعة"

هيرتا برلين x دوسلدورف، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة التاسعة"

أميان x مارسيليا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين "الجولة السادسة"

الفتح x الرائد، تقام المباراة في تمام الخامسة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2.

الاتحاد x الحزم، تقام المباراة في تمام السابعة وعشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الثالثة"

الفجيرة x خورفكان، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

عجمان x الوصل، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

بني ياس x الوحدة، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:15 مساءًا بتوقيت الإمارات.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري "الجولة السادسة"

الشحانية x أم صلال، تقام المباراة في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:40 مساءًا بتوقيت الإمارات.

الخور x العربي، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات.