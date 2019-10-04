رياضة | موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الأوروبي

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يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي المواجهة المنتظرة ضد ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي، على ملعب "الأمارات" معقل الجانرز، ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، ليقطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل كمتصدر للمجموعة، وذلك بعد فوزه الساحق مساء أمس على ستاندار لييج البلجيكي، لذلك نعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الأوروبي في السطور التالية.

موعد مباراة أرسنال القادمة ضد فيتوريا جيماريش

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره فيتوريا جيماريش، يوم 24 أكتوبر الجاري، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

هدف كلا الفريقين من مباراة أرسنال القادمة ضد فيتوريا جيماريش

يسعى الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للحصول على نقاط المباراة، لمواصلة تربع على صدارة ترتيب المجموعة السادسة من خلال تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاثة مباريات ليقطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل.

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بينما يتطلع فيتوريا جيماريش متذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد، في تحقيق أولى نقاطه بالمجموعة، للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، في ظل المنافسة الصعبة مع العملاق الإنجليزين وإينتراخت فرانكفورت الألماني وستاندار لييج البجيكي.

أهداف نادي أرسنال في مباراته الأخيرة بالمجموعة

سحق أرسنال مضيفه ستاندار لييج البلجيكي برباعية، أحرزها كلاً من المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي "هدفين"، جوزيف ويلوك، داني سيبايوس في الدقائق 13، 16، 22، 57 من عمر المباراة.

ترتيب المجموعة السادسة قبل انطلاق مباراة أرسنال وفيتوريا جيماريش

يدخل أرسنال اللقاء في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين دون لتعرض لأي خسارة أو تعادل حتى الآن ليحقق العلامة الكاملة في إنطلاقته الأوروبية الرائعة بالموسم الحالي، حيث يتفوق على صاحبي المركز الثاني والثالث ستاندار لييج البلجيكي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني بفارق 3 نقاط، بينما يتذيل فيتوريا جيماريش البرتغالي بدون رصيد من النقاط.