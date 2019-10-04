رياضة | كيف دمر بدلاء أرسنال شباك ستاندار لييج برباعية في الدوري الأوروبي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف دمر بدلاء أرسنال شباك ستاندار لييج برباعية في الدوري الأوروبي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكن فوز أرسنال الإنجليزي الساحق على ضيفه ستاندار لييج البلجيكي بمجموعة من بدلاء الفريق وليد الصدفة، بل كانت له دلالات سابقة تؤكد خطط أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالجانرز.

وكان أرسنال الإنجليزي قد حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه ستاندار لييج البلجيكي، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، حيث شهدت تشكيلة الفريق اعتماد إيمري على عدد كبير من البدلاء.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي، كيف دمر بدلاء أرسنال شباك ستاندار لييج؟

بدء الإسباني في الإستعانة بالعناصر الشابة لنادي أرسنال الإنجليزي، متبعًا سياسة التدوير بين اللاعبين، وظهر ذلك جليًا في مباريات فريقه الاخيرة في ظل رغبته في تكوين فريق شاب يتمكن من قيادة أرسنال للعديد من المحافل الدولية في الاعوام القادمة.

البداية الحقيقية لنادي أرسنال في الإعتماد على البدلاء

وشهدت مباراة نوتينجهام فورست، في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كأس كاراباو"، طفرة كبيرة على مستوى مشاركة بدلاء أرسنال في المباراة، التي أنتهت لصالح الجانرز بخمسة أهداف دون رد.

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وتناوب على تسجيل خماسية أرسنال كلاً من جابرييل مارتينيلي "هدفين"، وهولدينج، وجوزيف ويلوك، ونيلسون.

جابرييل مارتينيلي كلمة السر في مخطط إيمري

يبدو أن الجوهرة البرازيلية الشابة جابرييل مارتينيلي، أصبح كلمة السر في تشكيلة بدلاء أرسنال التي يعتمد عليها إيمري في بعض المباريات، حيث أظهر اللاعب قوة هجومية لا يستهان بها، قد يتمكن من خلالها من دخول الصراع سريعًا على حجز مكان أساسي على حساب الثلاثي الناري الجابوني أوباميانج، والفرنسي ألكساندر لاكازيت، والإيفواري نيكولاس بيبي.

وتمكن مارتينيلي من مفاجأة الجميع بداية بمباراة نوتينجهام فورست بكأس كاراباو من خلال إحراز هدفي الجانرز الأول والخامس، قبل أن يؤكد أحقيته بالمشاركة كأساسي بعدما سجل هدفين آخرين أمام ستاندار لييج بالدوري الأوروبي مهد بهما لفوز ساحق لفريقه برباعية، وذلك في ثاني مشاركات اللاعب مع الجانرز كأساسي.

مواصلة تألق "ويلوك" مع أرسنال

واصل "ويلوك" تألقه في تشيلة بدلاء أرسنال، وذلك في المباراة القانية على التوالي، بعدما نجح في تسجيل هدف أرسنال الثالث أمام ضيفه البلجيكي، ليكرر سيناريو مباراة نوتينجهام فورست عندما سجل هدف فريقه الثالث أيضًا.

أهداف مباراة أرسنال أمام ستاندار لييج

وأحرز رباعية أرسنال أمام ستاندار لييج كلاً من جابرييل مارتينيلي "هدفين"، جوزيف ويلوك، داني سيبايوس في الدقائق 13، 16، 22، 57 من عمر المباراة.