رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى ملعب بتروسبورت، في الثامنة مساء الأحد المقبل، لمتابعة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره اف سي مصر، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

موعد مباراة الزمالك واف سي مصر

تقام المباراة يوم الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك على ملعب بتروسبورت، ويدخل الزمالك المباراة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من المسابقة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، والفوز على المقاصة بهدف نظيف سجله أحمد زيزو في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بينما يدخل اف سي مصر اللقاء بنقطة وحيدة من مباراتين بعدما تعادل في لقاء وخسر الأخر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واف سي مصر

من المقرر ان تبث المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت، بالإضافة إلى اذاعتي الشباب والرياضة وأون سبورت اف ام.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام اف سي مصر

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيل الابيض لمواجهة اف سي.

من المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.

خط الوسط : محمد حسن، فرجاني ساسي، شيكابالا، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : خالد بوطيب، مصطفى محمد.