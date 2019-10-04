رياضة | موعد مباراة أرسنال القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب "الإمارات" مباراة قوية تجمع بين نادى أرسنال عندما يستضيف نادى بورنموث ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم فى مباراة قوية يسعي فيها أرسنال للفوز من أجل تحسين ترتيبه ببطولة الدوري الإنجليزى، وستكون المباراة تحت قيادة الحكم مارتن اتكينسون.

موعد مباراة أرسنال وبورنموث بالدوري الإنجليزي

يلتقي الفريقين على ملعب الإمارات في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيكون لقاء قوي يجمع بين أرسنال وبورنموث.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث

يلتقي الفريقين على ملعب الإمارات في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيكون لقاء قوي يجمع بين أرسنال وبورنموث، وسينقل اللقاء على قناة beIN Sport HD، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

ويحتل نادى أرسنال المركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزى برصيد 12 نقطة بينما يحتل بورنموث المركز الثامن بفارق نقطة واحدة وبرصيد 11 نقطة مما يجعل المباراة قوية بين الفريقين.

وكان أرسنال خلال أخر مباراة ببطولة الدوري الإنجليزى قد تعادل مع نظيره مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، بينما فاز الجانرز أمس على ستانجرلييج البلجيكي برباعيه دون رد ضمن مباريات الدوري الأوروبي.