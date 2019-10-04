منتخب السعودية يوافق على مواجهة فلسطين في رام الله بتصفيات مونديال 2022

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خوض مباراة المنتخب الأول ضد نظيره الفلسطينى، فى التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 بمدينة رام الله، يوم 15 من شهر أكتوبر الجارى.



وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة يؤكد أن هذه الخطوة تأتى تلبية لطلب الاتحاد الفلسطينى ورغبتهم فى استضافة المباراة، وحرصاً على ألا يُحرم المنتخب الفلسطينى من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى.

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ويدخل لاعبو المنتخب السعودى معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجارى، حيث يواجه المنتخب السنغافورى فى العاشر من الشهر الحالى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية فى القصيم، فيما يلتقى نظيره الفلسطينى فى الـ15 من الشهر نفسه.

وكان منتخب الأخضر السعودي، قد حقق التعادل فى مباراته الأولى بالتصفيات أمام منتخب اليمن، بنتيجة 1 - 1.