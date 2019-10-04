شكرا لقرائتكم القلق يسيطر على ثلاثى الزمالك حامد وعلاء وجمعة .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من القلق تسيطر على ثلاثى الزمالك طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، بعد تأخر مجلس الإدارة فى تعديل عقودهم وزيادة المقابل المادى الذين يحصلون عليه من القلعة البيضاء، وذلك وفقًا للوعد الذى حصلوا عليه من المجلس من أجل منعهم من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، واستمرارهم فى صفوف القلعة البيضاء.

وتحدث ثلاثى الفريق مع بعض المسئولون بالنادى الأبيض، لمعرفة موعد تعديل عقودهم، خاصة فى ظل التضحيات التى قاموا بها برفض العديد من العروض المغرية التى قدمت لهم فى الميركاتو الصيفى الماضى، ورحبوا بالاستمرار مع الفارس الأبيض مقابل تعديل القيمة المادية فى عقودهم، ووفقاً لمصدر داخل نادى الزمالك إن تعديل عقود الرباعى سيكلف خزينة القلعة البيضاء ما يقرب من 40 مليون جنيه سيتم صرف مقدمات عقود لهم من تلك القيمة المالية على إن يتم توزيع باقى المستحقات على مدار الموسم على هيئة رواتب شهرية وفقا للنظام المتبع داخل القلعة البيضاء منذ الموسم الماضى.

وكشف مصدر مطلع بالنادى الأبيض، أن مجلس الإدارة مستعد لتعديل عقود اللاعبين الثلاثة طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، إلا إن الأمر مؤجل لحين الانتهاء من بعض الملفات الشائكة فى مقدمتها ملف مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال، التى شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.