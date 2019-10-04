شكرا لقرائتكم اليوم.. جمعية عمومية لاتحاد اليد لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم مسئولو اتحاد كرة اليد جمعية عمومية عادية لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى فضلا عن عقد عمومية طارئة لتغيير فى بند الإنتخابات .

يعرض مسئولو اتحاد اليد مقترح على أعضاء الجمعية العمومية بتخصيص بند الـ 8 سنوات ، حيث أن المقترح الأقرب هو أن يصبح 3 دورات على منصب الرئيس ، ودورة إضافية على أي منصب آخر، بدلا من تطبيقه دورتين على التواجد في مجلس الإدارة ، أو التوصل إلى رؤية أخرى من جانب أعضاء العمومية .

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كان مصدر مسئول بإتحاد كرة اليد قد كشف مسبقا أن المقترح يأتى فى ظل رغبة المجلس الحالى فى إستقرار المنظومة حتى الإنتهاء من مونديال 2021 ، حيث تزامن موعد الإنتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة ، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير ، مشيرا على أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية إلا أن ذلك يتعارض من القانون مما جاء بالرفض لا سيما و أن العمومية ستشهد مقترح بتعديل بند إنتخاب المناطق ، لتعود بالإنتخاب مجددا.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند إنتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه إلا أنه لم يترشح أحد .