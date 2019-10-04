أحمد شوبير لـ محمود علاء: "حافظ على حب الناس ليك"

الموجز وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ محمود علاء نجم فريق الزمالك عقب اعتراضه على قرارات الحكم خلال مباراة الزمالك ومصر المقاصة . وقال " شيوبير " موجها حديثه لـ "علاء"عبر قناة " أون سبورت " : محمود علاء أصبح دائم الاعتراض على قرارات الحكام خلال مباريات الزمالك مشددا ان بمباراة مصر المقاصة فان محمود علاء لديه ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب , محمود علاء عليه أن يحافظ على حب الجماهير له و يبتعد عن العنف والعصبية داخل الملعب .

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