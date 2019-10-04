شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه البحرين ودياً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات وديته الأولى أمام منتخب البحرين على ملعب الأخير فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى المغرب. يترأس بعثة منتخب الصالات سحر عبد الحق عضو مجلس لإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ويقود الفريق هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد مدرب عام ومصطفي لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش إخصائي علاج طبيعي و أحمد حسن مسئول مهمات. يخوض منتخب مصر لكرة الصالات وديتين اليوم و غداً أمام البحرين ثم وديتين يومي 8 و 9 أمام الإمارات بالإمارات. وضم هشام صالح 14 لاعب لرحلات البحرين والإمارات وهم : Advertisements في حراسة المرمي جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن بوفون. اللاعبين : المعتز بالله سامي ميزو وإبراهيم بوجي ومؤمن حمدان ومهند حواوشي و ابراهيم إيكا واحمد عبد القادر موزة ومصطفي عيد وطارق وحسن شولا ومحمد سعيد وخالد مارادونا ومحمد عبد الحميد كوكي ومحمد عصام نايتي ومصطفي عبد المجيد.

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