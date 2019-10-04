شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لذئاب الجبل الليلة ومختار يعلن القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم، الجمعة، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على ستاد السلام فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

من المقرر أن يعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج قائمة لاعبيه التى ستدخل معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل ، كما يجرى الجهاز الطبى لنادى الإنتاج الحربى جهوداً مكثفة لتجهيز باسم مرسى مهاجم الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وغاب باسم مرسى عن مواجهة نادى مصر ثم الاهلى فى مستهل رحلة فريق العجلات الحربية بمسابقة الدوري هذا الموسم .

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وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الانتاج وأجرى جلسات علاجية ولكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنياً وفنياً حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس.

وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد، ويعول مختار مختار كثيراً على قدرات باسم مرسى فى تعزيز القوة الهجومية للإنتاج، لاسيما فى مواجهة الأهلى الذى نجح مهاجم الزمالك السابق فى هز شباكه بخمسة أهداف مع الفارس الأبيض بمباريات القمة.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام قبل أن يعود ويتلقى خسارة كبيرة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للمسابقة.