شكرا لقرائتكم ميودراج يرفض توقيع عقوبات مادية على لاعبيه الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى فكرة توقيع عقوبات مادية على لاعبيه عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثية مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، واكتفى المدرب الصربى بوصلة تعنيف للاعبيه فى غرفة خلع الملابس بعد الأداء المترخى والاستهتار مشدداً على رفضه التام تكرار مثل هذا الاداء فى المباريات المقبلة .

وأبدى الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى للإسماعيلى عن حزنه جراء الخسارة أمام المصرى البورسعيدى فى ثانى جولات الفريق بمسابقة الدورى الممتاز.

وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على انذار ثانٍ.

وأضاف ميودراج :”رأيت بعض الأشياء هى بالتأكيد لا صلة لها بكرة القدم ، لكن يجب علينا المضى قدما نحو المباراة المقبلة ، بدون أى شك وقعنا ببعض الأخطاء التى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى الخسارة أمام فريق مميز للغاية ، سأشاهد تلك المباراة مجددا من أجل اصلاح الأخطاء قبل المباراة المقبلة التى يتبقى عليها 48 ساعة فقط”.

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ويستعد الاسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف غداً السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .

وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

وفاز الدراويش فى الجولة الاولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة .