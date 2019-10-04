شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثان جولات دورى رجال الطائرة الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم الجديد 2019 / 2020 على صعيد المجموعات الأربعة.

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، المنيا مع بنى سويف و ألعاب دمنهور مع طنطا و طلائع الجيش مع الإتحاد السكندرى على صعيد المجموعة الأولى .

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بينما تشهد المجموعة الثانية منافسة بين كلا من ، الترسانة مع مصر للبترول و سموحة مع القناة ، فيما يلتقى 6 أكتوبر مع الشمس و الزمالك مع سبورتنج على صعيد المجموعة الثالثة .

أما المجموعة الرابعة فتشهد تنافس بين ، جزيرة الورد مع الشرقية للدخان وهليوبوليس مع الأهلى و الشرقية للدخان مع الزهور.

انطلقت المسابقة يوم الأثنين الماضى بالجولة الأولى بدون اللاعبين الدوليين، نظرا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم للكبار المقام فى اليابان.